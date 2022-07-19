Такое ноу-хау: жители Рубцовска жалуются на остановки без крыш и стен

На фото можно увидеть, что такая остановка не спасет не только дождя, но и от ветра, поскольку у нее нет боковых стен.
«Так выглядит остановочный павильон на остановке „Телевышка“, новые технологии города Рубцовска», — сообщил подписчик группы.
Также жителю не понравились новые прозрачные остановки, установленные на остановках «Рубцовский» и «Музей» — если от дождя они и спасут, то от палящего солнца, которого летом в Рубцовске всегда очень много, нет.
Стоит отметить, что в районе краеведческого музея недавно вырубили все зеленые насаждения, поэтому тень в жаркий день там найти сложно.
Ранее в пригороде Барнаула рядом с остановкой обнаружили труп.