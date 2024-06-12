Г лубоководное путешествие дайверов Алтайского биосферного заповедника в бездну Телецкого озера (на алтайском языке — Алтын-кёль) происходит время от времени.

На глубинах до 3-5 метров можно наблюдать не потревоженную прибоем буро-зеленую водорослевую пленку, покрывающую все камни и коряги толстым слоем и делающую поверхность сглаженной.

Отвесная стена

По мнению водолазов, самое интересное начинается с пяти метров — отвесная стена, входящая в непроглядную черноту глубин Телецкого. Пропасти, подводные скалы, есть даже каньон. Здесь хорошо видно скалистые ступенчатые уступы, нависающими над головой каменными карнизами. Прозрачность кристально чистой воды доходит до 20 метров.

На скоплениях крупных обломков горной породы часто застревают упавшие с отвесных берегов деревья — поистине исполины. Чаще всего подводный ландшафт повторяет очертания надводных скал и берега, но иногда внезапно обрывается в черную глубину озера. Одиночные огромные обломки скал иногда напоминают сыр.

На крутых склонах Телецкого случаются оползни.

Дайверы просто "летают" над бездной, у которой много своих неразгаданных загадок.

Всадники на глубине

Существует легенда, что в придонных слоях Телецкого находятся даже всадники времен Чингиз-хана. Якобы целый отряд в доспехах пошел ко дну в районе мыса Камги, когда они пытались вплавь достичь противоположного берега озера. И якобы кому-то удалось увидеть тела погибших людей и животных, практически не подвергнувшиеся изменению.

Наверняка тайны Телецкого все же будут разгаданы. И ученые, наконец, выяснят, что на самом ли деле находится в глубинных слоях озера.

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