12 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Тайна черной бездны Телецкого озера. Что увидели водолазы при погружении на глубину

Г лубоководное путешествие дайверов Алтайского биосферного заповедника в бездну Телецкого озера (на алтайском языке — Алтын-кёль) происходит время от времени.

Дайверы на глубине Телецкого озера.
Дайверы на глубине Телецкого озера.
altzapoved.ru

На глубинах до 3-5 метров можно наблюдать не потревоженную прибоем буро-зеленую водорослевую пленку, покрывающую все камни и коряги толстым слоем и делающую поверхность сглаженной.

Отвесная стена

По мнению водолазов, самое интересное начинается с пяти метров — отвесная стена, входящая в непроглядную черноту глубин Телецкого. Пропасти, подводные скалы, есть даже каньон. Здесь хорошо видно скалистые ступенчатые уступы, нависающими над головой каменными карнизами. Прозрачность кристально чистой воды доходит до 20 метров.

На скоплениях крупных обломков горной породы часто застревают упавшие с отвесных берегов деревья — поистине исполины. Чаще всего подводный ландшафт повторяет очертания надводных скал и берега, но иногда внезапно обрывается в черную глубину озера. Одиночные огромные обломки скал иногда напоминают сыр.

На крутых склонах Телецкого случаются оползни.

Дайверы просто "летают" над бездной, у которой много своих неразгаданных загадок.

Всадники на глубине

Существует легенда, что в придонных слоях Телецкого находятся даже всадники времен Чингиз-хана. Якобы целый отряд в доспехах пошел ко дну в районе мыса Камги, когда они пытались вплавь достичь противоположного берега озера. И якобы кому-то удалось увидеть тела погибших людей и животных, практически не подвергнувшиеся изменению.

Наверняка тайны Телецкого все же будут разгаданы. И ученые, наконец, выяснят, что на самом ли деле находится в глубинных слоях озера.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Пройдет танго-вечеринка
Открытая тренировка
Фестиваль традиционной культуры
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость