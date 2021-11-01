Только у одного знака все пойдет наперекосяк. Астрологический прогноз на 1−7 ноября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Всем знакам Зодиака очень важно следить за балансом в личных отношениях. Будьте друг к другу бережны как никогда! Учитесь договариваться и находить компромиссы во всех решениях. Женщины, будьте терпимее, а мужчины, — мудрее! Ищите больше общих занятий которые вас сплотят и сделают одним целым.

Овен

У Овнов на этой неделе есть прекрасная возможность рассказать о том, что их беспокоит, своему партнеру. На этой неделе вы имеете отличные шанс быть понятыми правильно!

Телец

У Тельцов открывается прекрасная возможность что-то купить или продать. Выгребайте и всё старье и избавляйтесь от него! Это также имеет отношение к недвижимости и транспорту.

Близнецы

Близнецам на этой неделе пора переходить от слов к делу. Все устали от вашей демагогии и ждут ответственных поступков. Пора прекращать думать и начинать действовать. Ведь под лежачий камень вода не течет!

Работа в офисе. pixabay.com

Рак

Все дела Раков будут иметь успех, если вы заручитесь поддержкой своих близких и родных. Пусть даже это будет не конкретные дела или деньги. Добрый совет или благословение и поддержка дадут более мощный эффект. Только, конечно, не забудьте после этого поблагодарить и порадовать тех, кто вам помогал.

Лев

Невозмутимости и спокойствию Львов можно только позавидовать. Если вы не испортите все сами. Ни у кого не будет возможности хоть как-то вам помешать. Ваш личный бизнес на этой неделе имеет все шансы на большой скачок.

Дева

Проницательности и глубокомыслию Дев на этой неделе не будет предела! Вы будете видеть и просчитывать легко все на несколько шагов вперед. И помогайте только когда вас об этом просят, иначе рискуете нарваться на конфликт!

Весы

У Весов начинается неделя планирования. Чем точнее и ярче вы все придумаете, тем быстрее получите желаемое. Особенно на этой неделе! Прочувствуйте желание, чтобы ваши мечты стали живыми и наполненными.

Карман , кошелек. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Скорпион

Скорпионам необходимо быть более внимательными и бдительными к своим личным вещам. Ваша рассеянность будет на этой неделе зашкаливать. Вы должны максимально собраться. Можете даже предупредить близких, чтобы за вами посматривали.

Стрелец

Если Стрельцы не выскажут те эмоции, которые их распирают, то они могут даже заболеть. Очень опасно держать внутри злость, раздражение и обиду. Постарайтесь быть на этой неделе как можно более естественны и эмоциональны! Иначе очень сильно может пострадать ваша карьера.

Козерог

Козерогам на этой неделе нужно обратить внимание на свою интуицию! Ваш внутренний голос будет точным и острым, как никогда. Обращайте внимание на приметы и внутренние переживания. Особенно тогда, когда не знаете, как поступить.

Водолей

У Водолеев могут совсем разваливаться дела на работе — и не только. Вам все сложнее и сложнее будет заставлять себя делать то, что всегда давалась просто и легко. Возьмите себя в руки — это скоро закончится! Вам опять скоро захочется заниматься этим с утроенной силой и энтузиазмом!

Слезы. Горе СС0

Рыбы

Рыбам нужно быть готовым к тому, что люди начнут без причины к вам цепляться. Откуда-то могут появиться критика и осуждение в ваш адрес. Не спорьте ни с кем! Просто знайте, что каждый имеет право на свое личное мнение, а правда это или нет решаете только вы.