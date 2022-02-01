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Жизнь

Томенко увеличил стоимость жилищных сертификатов для детей-сирот в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об увеличении стоимости жилищных сертификатов для детей-сирот, сообщает правительство региона.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Напомним, 20 января Томенко распорядился пересчитать стоимость выданных «сиротских» сертификатов из-за роста стоимости квадратного метра.

«В новой редакции Порядка стоимость сертификата рассчитывается исходя из площади квартиры 33 квадратных метра и стоимости квадратного метра, определяемой Минстроем России за квартал, соответствующий дате подачи заявления», — пояснили в правительстве.

На первый квартал 2022 года утвержденная стоимость «квадрата» составляет 62 834 рубля.

Таким образом, сумма сертификата увеличится до 2 млн 73 тыс. 522 рублей. Для сравнения: в 2021 году — 1,4 млн рублей.

Новый сертификат получат все, кто ранее за ним обратился, но не стал его обладателем, а также все подавшие заявление в течение первого квартала 2022 года.

Те, кто получил сертификат до 31 декабря 2021 года, но не стал собственником жилья, могут не позднее 31 марта 2022 года обратиться с заявлением о пересчете.

«Заявления о пересчете стоимости ранее выданных сертификатов принимают со 2 февраля в Региональном жилищном управлении по адресу: Барнаул, улица Крупской, 101, корпус 1», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что 125 детей-сирот получили сертификаты до 31 декабря 2021 года, а 20 из них уже стали собственниками жилья.

Ранее Томенко рассказал, почему сиротам не могут выделять больше жилья.

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