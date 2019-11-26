Топ-9 фильмов декабря, которые стоит посмотреть в кинотеатре

Самым ожидаемым фильмом декабря станет новый эпизод «Звездных войн», где завершится почти 40-летняя история противостояния джедаев и ситхов. По традиции киноманы увидят новые приключения полицейских с Рублевки и продолжение приключений Ивана Царевича и Серого волка. В списке также две отечественных исторических премьеры.

Ржев

С 5 декабря. Россия, 2019. Режиссер: Игорь Копылов. В ролях: Сергей Жарков, Иван Батарев, Олег Гаянов, Арсений Семенов, Александр Горбатов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов.

1942 год. Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой.

В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей среди своих.

Джуманджи. Новый уровень

С 12 декабря. США, 2019. Режиссер: Джейк Кэздан. В ролях: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Аквафина, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Ник Джонас, Эшли Скотт, Дэнни ДеВито.

Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.

Курьер

С 12 декабря. Великобритания, США, 2019. Режиссер: Закари Адлер. В ролях: Ольга Куриленко, Гари Олдман, Амит Шах, Алисия Агнесон, Грег Орвис, Крэйг Конуэй, Уильям Моусли.

На первый взгляд, она всего лишь курьер на черном мотоцикле, стремительно пронзающем ночной Лондон. Но даже в огромном мегаполисе красотке удается ускользнуть от уличных камер, и ее имя невозможно найти ни в одной базе данных. Она бросит вызов могущественному криминальному боссу. И ему лучше не знать, кто на самом деле эта взрывная брюнетка.

Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2

С 12 декабря. Россия, 2019. Режиссер: Илья Куликов. В ролях: Сергей Бурунов, София Каштанова, Роман Попов, Рина Гришина, Ростислав Гулбис, Сергей Штатнов, Александр Дерепко, Александра Бортич, Кирилл Мелехов.

Близится новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в теплой компании старых друзей и коллег. Но именно в это время преступники оградили крупное ювелирное предприятие и поставили праздник под угрозу. Рублевские полицейские должны вернуть украденные драгоценные камни стоимостью в миллионы долларов до того, как часы пробьют полночь.

Звездные Войны: Скайуокер. Восход

С 19 декабря. США, 2019. Режиссер: Джей Джей Абрамс. В ролях: Билли Лурд, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Донал Глисон, Лупита Нионго, Наоми Аки, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Оскар Айзек, Кери Рассел.

Лента станет завершением продолжительного противостояния сил света и тьмы, джедаев и ситхов. После девятого эпизода далекая-предалекая галактика изменится навсегда, и станет понятно, какое будущее ждет «Звездные войны».

Ключевую роль в событиях нового фильма сыграет император Палпатин, который нашел способ обмануть смерть, настигшую его в «Возвращении джедая». Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

Черное Рождество

С 19 декабря. Новая Зеландия, США, 2019. Режиссер: Софи Такал. В ролях: Имоджен Путс, Кэри Элвес, Лили Донохью, Бриттани О’Грэйди, Ализ Шэннон, Мадлен Адамс, Бен Блэк.

Ремейк культового хоррора 1974 года. Рождественские каникулы не сулят ничего иного кроме как веселья, однако не в этот раз. В женском кампусе колледжа в Хортоне начинает орудовать серийный маньяк. Одну за одной он убивает молодых студенток, и среди выживших начинается настоящая битва за выживание.

Иван Царевич и Серый волк 4

С 26 декабря. Россия, 2019. Режиссеры: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов. В ролях: Никита Ефремов, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Равшана Куркова, Сергей Волчков.

Совсем было загрустили наши герои, но пришла новость — в Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жорж. Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. он все равно орет, точнее поет целыми днями на крышах, как и положено коту в марте.

И, конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца, а то мало ли: кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками.

Холоп

С 26 декабря. Россия, 2019. Режиссер: Клим Шипенко. В ролях: Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Александр Обласов, Ольга Дибцева, Вилен Бабичев, Кирилл Нагиев.

Мажор Гриша заигрался натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить сына, отчаявшийся отец-олигарх вместе со своим другом-психологом придумывает проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века.

Мажор попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое, где становится обычным холопом Гришкой, живущим в хлеву на территории барской усадьбы.

Союз спасения

С 26 декабря. Россия, 2019. Режиссер: Андрей Кравчук. В ролях: Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко.

Картина эпично рассказывает о событиях декабря 1825 года. Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все — положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну.