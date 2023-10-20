20 октября
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Жизнь

Тренера по плаванию из Новосибирска обвиняют в избиении детей

Родители двух мальчиков обвиняют тренера по плаванию в избиении сыновей, сообщает "КП-Новосибирск".

Бассейн.
Бассейн.
Дмитрий Лямзин.

Инцидент произошел этим летом на сборах в Туапсе.

Мама мальчиков 8 и 10 лет узнала об этом случайно, когда младший сын после просмотра видео в соцсети сказал: "нас тоже так били".

Старший сын подтвердил, что это делал сын тренера по плаванию, который также был в Туапсе с детьми.

Как выяснилось, на сборах пострадали еще многие ученики спортивной школы, ходившие в бассейн.

Родители написали письмо директору образовательного учреждения.

В ходе разбирательства оказалось, что мужчина, избивавший детей, в спортивной школе не работает, и не может быть допущен к тренировкам.

Также заявление написали в Следственный комитет.

Ранее девочка пожаловалась на своих приемных родителей в совет по вопросам семьи и детства.

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