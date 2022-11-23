Тропинками фонарей. 20 парков и аллей Барнаула, по которым стоит прогуляться зимним вечером

Аллея ветеранов — между ул. Петра Сухова и пр. Ленина
Аллея ветеранов Великой Отечественной Войны — ул. Аванесова
Аллея любви — ул. Георгия Исакова
Аллея памяти десантников 6-й роты 76 гвардейской воздушной дивизии — ул. Малахова
Аллея Победы — ул. Георгия Исакова
Аллея «Сирень Победы» — ул. Юрина
Аллея им. Скурлатова — ул. Профинтерна
Аллея (без названия) — ул. Лазурная
Сквер им. Шукшина — между ул. Юрина и ул. Попова
Сквер химиков — ул. Эмилии Алексеевой
Сквер им. Г. Титова — ул. Германа Титова
Сквер им. А. Пушкина — между ул. Пушкина и пр. Ленина
Сквер им. Цаплина — пр. Ленина
Площадь свободы — пр. Социалистический
Площадь Жукова — между ул. 50 лет СССР и ул. Георгиева
Площадь Ветеранов — между пр. Ленина и пр. Комсомольский
Парк Целинников — ул. Антона Петрова
Парк «Изумрудный» — пр. Комсомольский, 128
Парк «Юбилейный» — между ул. Малахова и ул. Гущина
Мизюлинская роща — между ул. Антона Петрова и ул. Попова