23 ноября
﻿
Жизнь

Тропинками фонарей. 20 парков и аллей Барнаула, по которым стоит прогуляться зимним вечером

Altapress.ru собрал подборку городских аллей, скверов и парков Барнаула, по которым можно прогуляться зимним вечером под светом фонарей. А может еще и под хлопьями снега, если повезет.

Аллеи и парки.
Аллеи и парки.
Дарья Беркетова

Аллея ветеранов — между ул. Петра Сухова и пр. Ленина

Аллея ветеранов Великой Отечественной Войны — ул. Аванесова

Аллея любви — ул. Георгия Исакова

Аллея памяти десантников 6-й роты 76 гвардейской воздушной дивизии — ул. Малахова

Аллея Победы — ул. Георгия Исакова

Аллея «Сирень Победы» — ул. Юрина

Пара прогуливается по протоптанной тропинке.
Пара прогуливается по протоптанной тропинке.
Дарья Беркетова
Аллеи и парки.
Аллеи и парки.
Дарья Беркетова
Аллеи и парки.
Аллеи и парки.
Дарья Беркетова

Аллея им. Скурлатова — ул. Профинтерна

Аллея (без названия) — ул. Лазурная

Сквер им. Шукшина — между ул. Юрина и ул. Попова

Сквер химиков — ул. Эмилии Алексеевой

Сквер им. Г. Титова — ул. Германа Титова

Сквер им. А. Пушкина — между ул. Пушкина и пр. Ленина

Сквер им. Цаплина — пр. Ленина

Площадь свободы — пр. Социалистический

Аллеи и парки.
Аллеи и парки.
Дарья Беркетова
Плоды.
Плоды.
Дарья Беркетова
Курьер едет по аллее.
Курьер едет по аллее.
Дарья Беркетова

Площадь Жукова — между ул. 50 лет СССР и ул. Георгиева

Площадь Ветеранов — между пр. Ленина и пр. Комсомольский

Парк Целинников — ул. Антона Петрова

Парк «Изумрудный» — пр. Комсомольский, 128

Парк «Юбилейный» — между ул. Малахова и ул. Гущина

Мизюлинская роща — между ул. Антона Петрова и ул. Попова

Игрушка на аллее.
Игрушка на аллее.
Дарья Беркетова
Аллеи и парки.
Аллеи и парки.
Дарья Беркетова
Аллеи и парки.
Аллеи и парки.
Дарья Беркетова
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость