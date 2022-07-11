11 июля
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Жизнь

Центральная комиссия приняла документы Вячеслава Франка, выдвинутого на выборы в Барнаульскую гордуму

Местное отделение партии во главе с главой Барнаула Вячеславом Франком представило в Центральную районную территориальную избирательную комиссию города документы, необходимые для выдвижения кандидатов в депутаты городской Думы.

Центральная комиссия приняла документы Вячеслава Франка, выдвинутого на выборы в Барнаульскую гордуму.
Центральная комиссия приняла документы Вячеслава Франка, выдвинутого на выборы в Барнаульскую гордуму.
Источник: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

Документы партийцы представили на весь список команды мэра Франка. А это 83 человека муниципального списка кандидатов и одномандатных избирательных округов.

Напомним, Вячеслав Франк сам попросил актив «Единой России» поддержать его в качестве лидера тройки единороссов на предстоящие выборы в Барнаульскую Думу. Партийцы поддержали своего лидера. Помимо главы города, в тройку вошли действующий председатель Барнаульской Думы Галина Буевич и почётный строитель России Владимир Отмашкин.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Источник: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

«Вместе с однопартийцами мы утвердили тройку лидеров партии. Я предложил свою кандидатуру в число лидеров тройки, так как являюсь и секретарём партии, и главой города. Считаю правильным не оставлять партийцев, а вести их за собой. Также мы включили в тройку председателя городской думы, ректора института культуры Галину Буевич и эксперта в области градостроительства Владимира Отмашкина. В нашу команду вошли ещё 80 человек: все они — лидеры, готовые работать на благо города. А главное — всех их поддержали барнаульцы ещё в мае во время процедуры предварительного голосования „Единой России“. Подчеркну, наша партия провела ещё до старта избирательной кампании конкурентное голосование, в ходе которого только барнаульцы решали, кого они хотели бы видеть своими представителями в городской думе», — отметил Вячеслав Франк.

Центральная районная территориальная избирательная комиссия города приняла документы Вячеслава Франка и его команды.

Центральная комиссия приняла документы Вячеслава Франка, выдвинутого на выборы в Барнаульскую гордуму.
Центральная комиссия приняла документы Вячеслава Франка, выдвинутого на выборы в Барнаульскую гордуму.
Источник: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
Центральная комиссия приняла документы Вячеслава Франка, выдвинутого на выборы в Барнаульскую гордуму.
Центральная комиссия приняла документы Вячеслава Франка, выдвинутого на выборы в Барнаульскую гордуму.
Источник: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Выборы в Барнаульскую городскую Думу, назначенные на 11 сентября, пройдут в течение трёх дней — 9, 10 и 11 сентября.

Добавим, 2 июля рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых в Центральную районную территориальную избирательной комиссии в период избирательной кампании по выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва, приняла документы от политической партии «Новые люди».

Также в июле уже прошли ряд конференций политических партий, которые определились со своими кандидатами на сентябрьские выборы: первыми провели конференцию «Новые люди», КПРФ и «Единая Россия». В субботу конференция прошла и у ЛДПР.

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