Туман отступит от Алтайского края после десяти дней «призрачных набегов» по утрам

Туман и гололедица ожидаются в Алтайском крае в пятницу, 11 февраля, сообщает региональный Гидрометцентр.

Дневные температуры в крае составят −16…−21 градусов, в предгорьях до -10. Ветер северо-восточный 2−7 м/с.

«Без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах гололедица», — рассказали синоптики.

В Барнауле также без осадков, изморозь, на дорогах гололедица. Температура днем составит −16…−18 градусов. Ветер восточный 2−7 м/с.

Напомним, с 3 февраля в крае каждый день наблюдается туман по утрам, который иногда заглядывал и, например, в Барнаул. Однако данное явление выпало из прогноза на 13 февраля.

Стоит отметить, что в крае ожидается серьезное потепление на несколько дней после краткосрочных февральских морозов.

Так, ночью 12 февраля в некоторых районах похолодает до -35 градусов, днем будет до -17 градусов, а уже днем 14 февраля будет около 0 градусов (некоторые погодные сервисы обещают −3…−4).