Тюменка стала вождем племени на Алтае в программе «Последний герой»

На канале ТВ-3 недавно вышел первый выпуск «Последнего героя», где люди выживают без еды и удобств на берегу Телецкого озера. Во время первого испытания всем приходилось стоять на платформе над водой и выдергивать из нее балки, кто простоит дольше — победит. В итоге вождем племени стала тюменка Александра Маслакова, сообщает 72.ru

Несколько лет назад девушка уже участвовала в «Последнем герое» в Африке. По ее словам проект все эти годы не отпускал ее.

Меня не отпускал проект все эти годы. А еще мне стало интересно: смогу ли я повторить всё это во второй раз? — делится радиоведущая.

В 2021 году Маслакова уже участвовала в "Последнем герое" и дошла до финала. Ей не хватило времени на одном из испытаний, чтобы попасть в тройку лидеров.

Ранее сообщалось, что продюсер "Последнего героя" высказался о первом сезоне.

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