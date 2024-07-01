Тюменка стала вождем племени на Алтае в программе «Последний герой»

Несколько лет назад девушка уже участвовала в «Последнем герое» в Африке. По ее словам проект все эти годы не отпускал ее.
Меня не отпускал проект все эти годы. А еще мне стало интересно: смогу ли я повторить всё это во второй раз? — делится радиоведущая.
В 2021 году Маслакова уже участвовала в "Последнем герое" и дошла до финала. Ей не хватило времени на одном из испытаний, чтобы попасть в тройку лидеров.
Ранее сообщалось, что продюсер "Последнего героя" высказался о первом сезоне.
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