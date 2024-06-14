Подозрения на инсульт у двукратной олимпийской чемпионки Мастерковой не подтвердились. Об этом пишет news.sportbox.ru.

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова сообщила, что двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова будет выписана из больницы.

Во вторник Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Мастерковой в Москве. Бывшую спортсменку поместили в нейрохирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести.

По словам Приваловой, у спортсменки было подозрение на инсульт. Врачи провели обследование, но опасения не подтвердились. Завтра Мастеркову выпишут из медицинского учреждения.

Светлана Мастеркова — двукратная чемпионка Олимпийских игр в Атланте. В 1996 году она одержала победу на дистанциях 800 и 1500 м. Также Мастеркова выиграла чемпионат мира в 1999 году в Севилье, опередив всех в беге на 1500 м, и чемпионат Европы в 1998 году на этой же дистанции.

Ранее стало известно, как вовремя распознать инсульт.

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