Участок алтайской трассы временно закрыли из-за разлива реки

Поврежденным оказался участок автодороги Н-1602 «Калманка — Жданово — Новобарнаулка» Калманского района. Ограничения ввели с 28 марта с 21:30.
Движение закрыто на участке с 14-го до 15-го км. В этом месте уровень воды поднялся выше нормы в реке Малой Калманке вблизи села Шилово.
В качестве альтернативы добраться до села можно по автодороге Новороманово — Новобарнаулка, через село Новороманово.
Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.
Ранее с 1 апреля на месяц ограничат движение для некоторых большегрузов в Барнауле.