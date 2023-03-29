29 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Участок алтайской трассы временно закрыли из-за разлива реки

В Алтайском крае река вышла из берегов и затопила часть дороги. Движение по ней временно ограничили. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции края.

Стоп.
Стоп.
unsplash.com

Поврежденным оказался участок автодороги Н-1602 «Калманка — Жданово — Новобарнаулка» Калманского района. Ограничения ввели с 28 марта с 21:30.

Движение закрыто на участке с 14-го до 15-го км. В этом месте уровень воды поднялся выше нормы в реке Малой Калманке вблизи села Шилово.

В качестве альтернативы добраться до села можно по автодороге Новороманово — Новобарнаулка, через село Новороманово.

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.

Ранее с 1 апреля на месяц ограничат движение для некоторых большегрузов в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость