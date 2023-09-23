Ученые опровергли классическую модель черных дыр

Процесс поглощения внутренних и внешних дисков может заняться всего пару месяцев, а не как предполагалось ранее - несколько сотен лет.
Все это может объяснять поведение некоторых астрономических объектов, которые меняют свою яркость за несколько месяцев или лет.
Раньше ученые считали, что частицы и газ кружатся вокруг черной дыры и проникают в нее несколько сотен лет.
На самом же деле черные дыры искажают время и пространство вокруг себя. Именно поэтому процесс поглощения идет быстрее.
Полностью с исследованием можно ознакомиться тут.
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