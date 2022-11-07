Ученые рассказали, что будет с Алтаем через 300 млн лет

Австралийские геологи выяснили, как изменится Земля через 300 млн лет, пишут « Московские новости ».

Как сообщают ученые, на месте Тихого океана появится суперконтинент через 200−300 млн лет. Основой новой территории станут Америка и Азия, а океан исчезнет.

По словам исследователей, это не новое явление, суперконтиненты появляются примерно каждые 600 млн лет.

Экологи беспокоятся за будущее российских рек, например на Кавказе и Алтае. Летом они питаются ледниками, но из-за глобального потепления те могут растаять. Значит, реки будут пересыхать.

Также изменение климата чревато увеличением частоты опасных гидрометеорологических явлений, пожароопасности в лесах, таянием вечной мерзлоты и сопутствующим этому разрушением инфраструктуры.

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