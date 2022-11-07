7 ноября
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Жизнь

Ученые рассказали, что будет с Алтаем через 300 млн лет

Австралийские геологи выяснили, как изменится Земля через 300 млн лет, пишут «Московские новости».

Пятничная рубрика altapress.ru.
Пятничная рубрика altapress.ru.
altapress.ru.

Как сообщают ученые, на месте Тихого океана появится суперконтинент через 200−300 млн лет. Основой новой территории станут Америка и Азия, а океан исчезнет.

По словам исследователей, это не новое явление, суперконтиненты появляются примерно каждые 600 млн лет.

Экологи беспокоятся за будущее российских рек, например на Кавказе и Алтае. Летом они питаются ледниками, но из-за глобального потепления те могут растаять. Значит, реки будут пересыхать.

Также изменение климата чревато увеличением частоты опасных гидрометеорологических явлений, пожароопасности в лесах, таянием вечной мерзлоты и сопутствующим этому разрушением инфраструктуры.

Ранее мы рассказали, что говорит знаменитый шаман из Полеводки и как выглядит его обитель.

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