Ученые рассказали, что будет с Алтаем через 300 млн лет

Как сообщают ученые, на месте Тихого океана появится суперконтинент через 200−300 млн лет. Основой новой территории станут Америка и Азия, а океан исчезнет.
По словам исследователей, это не новое явление, суперконтиненты появляются примерно каждые 600 млн лет.
Экологи беспокоятся за будущее российских рек, например на Кавказе и Алтае. Летом они питаются ледниками, но из-за глобального потепления те могут растаять. Значит, реки будут пересыхать.
Также изменение климата чревато увеличением частоты опасных гидрометеорологических явлений, пожароопасности в лесах, таянием вечной мерзлоты и сопутствующим этому разрушением инфраструктуры.
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