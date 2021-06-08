Ученый рассказал, чем грозит засуха в Алтайском крае

Летом 2021 года Алтайский край снова рискует оказаться в зоне засухи. Об этом ранее предупреждали в Росгидромете. Алтайский биолог Александр Бондарев рассказал подробно, какие опасности может принести засуха.

В Алтайском крае есть проблема опустынивания и повышения средней температуры планеты, а в Западной Сибири она повышается опережающими темпами.

«Эта проблема приводит к тому, что у нас засухи учащаются, суховеи, дефляции и эрозии почвы и так далее», — цитирует ученого «Вести Алтай».

Это, а также интенсивная химизация, приводит к сокращению биоразнообразия — начиная от насекомых и заканчивая млекопитающими и птицами.

Биологи и руководство края пытается апеллировать к министерству сельского хозяйства России с вопросом восстановить лесополосы.