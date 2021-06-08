Ученый рассказал, чем грозит засуха в Алтайском крае

В Алтайском крае есть проблема опустынивания и повышения средней температуры планеты, а в Западной Сибири она повышается опережающими темпами.
«Эта проблема приводит к тому, что у нас засухи учащаются, суховеи, дефляции и эрозии почвы и так далее», — цитирует ученого «Вести Алтай».
Это, а также интенсивная химизация, приводит к сокращению биоразнообразия — начиная от насекомых и заканчивая млекопитающими и птицами.
Биологи и руководство края пытается апеллировать к министерству сельского хозяйства России с вопросом восстановить лесополосы.
«Прекрасные примеры агронома Докучаева в каменной степи, они до сих пор актуальны, прекрасные примеры в Чувашии были накоплены. Там воссоздали мозаичные ландшафты, в итоге, урожайность повысилась, увеличилось биоразнообразие. Надо продолжать эту работу. К сожалению, минсельхоз не дает денег ни нам, ни всем другим южным областям, и республикам России на эти мероприятия», — заключил Александр Бондарев.