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Жизнь

Ученый рассказал, чем грозит засуха в Алтайском крае

Летом 2021 года Алтайский край снова рискует оказаться в зоне засухи. Об этом ранее предупреждали в Росгидромете. Алтайский биолог Александр Бондарев рассказал подробно, какие опасности может принести засуха.

Засуха, поля.
Засуха, поля.
CC0

В Алтайском крае есть проблема опустынивания и повышения средней температуры планеты, а в Западной Сибири она повышается опережающими темпами.

«Эта проблема приводит к тому, что у нас засухи учащаются, суховеи, дефляции и эрозии почвы и так далее», — цитирует ученого «Вести Алтай».

Это, а также интенсивная химизация, приводит к сокращению биоразнообразия — начиная от насекомых и заканчивая млекопитающими и птицами.

Биологи и руководство края пытается апеллировать к министерству сельского хозяйства России с вопросом восстановить лесополосы.

«Прекрасные примеры агронома Докучаева в каменной степи, они до сих пор актуальны, прекрасные примеры в Чувашии были накоплены. Там воссоздали мозаичные ландшафты, в итоге, урожайность повысилась, увеличилось биоразнообразие. Надо продолжать эту работу. К сожалению, минсельхоз не дает денег ни нам, ни всем другим южным областям, и республикам России на эти мероприятия», — заключил Александр Бондарев.

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