Угроза себе и другим. Чем опасно вождение в нетрезвом виде, рассказали в Госавтоинспекции Алтайского края

Вождение в нетрезвом виде — одно из серьезнейших нарушений правил дорожного движения. Оно может привести к трагическим последствиям. По статистике каждая четвертая авария по такой причине происходит с летальным исходом. Госавтоинспекция Алтайского края напоминает, чем может быть опасно вождение в состоянии опьянения.

Статистика по краю

За 2023 год на территории Алтайского края произошло 223 ДТП с участием водителей, находящихся в нетрезвом состоянии. В авариях погибло 54 человека и 269 получили ранения.

Один из печальных примеров произошел в декабре прошлого года в Поспелихинском районе. В селе Поспелиха Поспелихинского района водитель-женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Dion в состоянии алкогольного опьянения, допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который шел по обочине в попутном направлении по ходу движения автомобиля. В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести.

Вождение в нетрезвом виде — одно из серьезнейших нарушений правил дорожного движения. Источник: телеграм-канал Госавтоинспекции Алтайского края.

Опасности опьянения

Пьяный водитель несет угрозу не только для пешеходов и других автомобилистов, но и для самого себя и своих пассажиров. Под влиянием алкоголя человек при управлении автомобилем теряет координацию движения и концентрацию внимания. Его реакция притупляется, зрительное восприятие ухудшается, а сонливость повышается. Из-за чего нетрезвый водитель, попадая в опасную ситуацию на дороге, не успевает предпринять соответствующих мер безопасности. Все это повышает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Как показывает практика, автомобилиста, находящегося в состоянии опьянения, сотрудники Госавтоинспекции сразу же замечают в транспортном потоке. Его выдают такие действия, как резкие повороты рулевого колеса, грубое переключение передач, частые, неожиданные изменения скорости движения и неуверенные маневры.

Госавтоинспекция Красногорского района провела акцию «Согревайся по правилам, согревайся без алкоголя!» Источник: телеграм-канал Госавтоинспекции Алтайского края. Госавтоинспекция Красногорского района провела акцию «Согревайся по правилам, согревайся без алкоголя!» Источник: телеграм-канал Госавтоинспекции Алтайского края. Госавтоинспекция Красногорского района провела акцию «Согревайся по правилам, согревайся без алкоголя!» Источник: телеграм-канал Госавтоинспекции Алтайского края.

Наказание за нарушение

Наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде предусмотрено следующее. В соответствии со статьей 12.8 КоАП РФ, нетрезвый водитель, совершивший нарушение впервые, получает административный штраф в размере 30 тыс. рублей и лишается права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Аналогичная ответственность предусмотрена и за передачу управления автомобилем другому нетрезвому человеку (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ), а также за отказ от освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

Если же водитель оказался пьян повторно в течение года после возврата водительского удостоверения, то мера наказания ужесточается. Сумма штрафа в этом случае вырастает до 200–300 тыс. рублей, согласно статье 264.1 УК РФ.

Максимальная санкция за данное нарушение — обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права управлять автомобилем на срок до 3-х лет, согласно статье 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Алтайского края убедительно просит всех участников дорожного движения своевременно сообщать в дежурную часть информацию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

Телеграм-канал: https://t.me/gibdd22/1304.

Самое важное - в нашем Telegram-канале