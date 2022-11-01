Указ об окончании мобилизации не нужен, заявил сенатор Совфеда

Указ об окончании частичной мобилизации, в том числе от президента не нужен. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас, пишет ТАСС.

«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — подчеркнул Клишас.

Напомним, 31 октября в Минобороны сообщили о завершении всех мобилизационных мероприятий в России.

Президент Владимир Путин также подтвердил окончание частичной мобилизации.

«С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она (мобилизация. - Прим. ред.) завершена. Но она завершена. Точка поставлена», — сказал лидер страны.

Кроме того, 28 октября о завершении мобилизации заявил министр обороны Сергей Шойгу.