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Жизнь

Указ об окончании мобилизации не нужен, заявил сенатор Совфеда

Указ об окончании частичной мобилизации, в том числе от президента не нужен. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас, пишет ТАСС.

Совет Федерации.
Совет Федерации.
Антон Федотов(altairegion22).

«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — подчеркнул Клишас.

Напомним, 31 октября в Минобороны сообщили о завершении всех мобилизационных мероприятий в России.

Президент Владимир Путин также подтвердил окончание частичной мобилизации.

«С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она (мобилизация. - Прим. ред.) завершена. Но она завершена. Точка поставлена», — сказал лидер страны.

Кроме того, 28 октября о завершении мобилизации заявил министр обороны Сергей Шойгу.

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