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Жизнь

Умер экс-глава Чувашии, подавший в суд на Путина

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нынешнего руководителя республики Олега Николаева.

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев.
glava.cap.ru

Михаилу Игнатьеву было 58 лет. В начале мая он был госпитализирован в больницу в Петербурге с двусторонней пневмонией и находился на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). По данным «Интерфакса», у него был коронавирус.

Михаил Игнатьев руководил Чувашией с июля 2010 года. В январе 2020 года Владимир Путин отправил его в отставку «в связи с утратой доверия». За день до отставки Игнатьева исключили из «Единой России» из-за неэтичного поведения: во время смотра аварийно-спасательной техники он заставил одного из сотрудников регионального управления МЧС подпрыгивать на месте за ключами от пожарных автомобилей.

За несколько дней до этого инцидента экс-глава Чувашии на мероприятии в честь Дня печати нелестно отозвался о журналистах, критикующих власть и заявил, что их «надо мочить».

Пытаясь оспорить указ президента, Игнатьев подал иск против президента в Верховный суд России.

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