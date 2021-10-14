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Жизнь

Умер первый директор Чернобыльской АЭС, руководивший станцией в момент катастрофы

Скончался бывший директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов, сообщает в своем Facebook пресс-служба ЧАЭС.

Виктор Брюханов, директор Чернобыльской АЭС (1970-1986 годы).
Виктор Брюханов, директор Чернобыльской АЭС (1970-1986 годы).
facebook.com/ChornobylNPP.

Брюханов, руководивший ЧАЭС с 1970 по 1986 год, умер 13 октября в возрасте 84 лет.

«Скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

После чернобыльской катастрофы.
После чернобыльской катастрофы.
vk.com/chernobyl_world

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвертом энергоблоке радиационное загрязнение охватило территорию в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии, России и Молдавии.

В 1988 году Брюханова приговорили к 10 годам лишения свободы по статье 220 УК УССР — за неправильную эксплуатацию взрывоопасных предприятий. Причем АЭС не относились к взрывоопасным объектам, поэтому решение об этой статье приняла судебно-техническая комиссия.

В сентябре 1991 года Брюханова досрочно освободили. После этого он продолжил работу на ЧАЭС в должности начальника техотдела.

Ранее на Украине решили включить Чернобыльскую зону отчуждения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы сделать «туристический магнит».

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