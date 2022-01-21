Ущерб по делу замглавы Минтранса РФ превысил 500 млн рублей

Ущерб по выявленному эпизоду, вменяемому замминистра транспорта РФ Владимиру Токареву и соучастникам в рамках дела по статье «Мошенничество», превышает 500 млн рублей, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, Токарева задержали 19 января. Дело не связано с работой в ведомстве, оно относится к периоду руководства в компании «Спецтрансстрой».

По данным МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, работая первым замгендиректора компании, для хищения денег привлек несколько человек из руководства этой компании, из компании «Главстройинвест» и других юрлиц.

«Ущерб — 500 миллионов, даже больше», — рассказал источник агентства.

«Спецтрансстрой» — один из крупнейших подрядчиков РЖД.

В 2016—2019 годах РЖД заключила со «Спецтрансстроем» и его «дочкой» контракты на более чем 100 млрд рублей на строительство Восточного полигона — модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.

Токарев стал замглавы Минтранса в 2018 году. С 2020 года по 2021 год совмещал работу в министерстве и руководство Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс был замминистра регионального развития, замминистра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в «РусГидро» и «Спецтрансстрое».

Ранее в рамках данного дела о мошенничестве арестовали бывшего замглавы Минстроя Юрия Рейльяна.