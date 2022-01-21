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Жизнь

Ущерб по делу замглавы Минтранса РФ превысил 500 млн рублей

Ущерб по выявленному эпизоду, вменяемому замминистра транспорта РФ Владимиру Токареву и соучастникам в рамках дела по статье «Мошенничество», превышает 500 млн рублей, сообщает РИА «Новости».

Владимир Токарев, заместитель главы Минтранса РФ.
Владимир Токарев, заместитель главы Минтранса РФ.
mintrans.gov.ru.

Напомним, Токарева задержали 19 января. Дело не связано с работой в ведомстве, оно относится к периоду руководства в компании «Спецтрансстрой».

По данным МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, работая первым замгендиректора компании, для хищения денег привлек несколько человек из руководства этой компании, из компании «Главстройинвест» и других юрлиц.

«Ущерб — 500 миллионов, даже больше», — рассказал источник агентства.

«Спецтрансстрой» — один из крупнейших подрядчиков РЖД.

В 2016—2019 годах РЖД заключила со «Спецтрансстроем» и его «дочкой» контракты на более чем 100 млрд рублей на строительство Восточного полигона — модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.

Токарев стал замглавы Минтранса в 2018 году. С 2020 года по 2021 год совмещал работу в министерстве и руководство Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс был замминистра регионального развития, замминистра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в «РусГидро» и «Спецтрансстрое».

Ранее в рамках данного дела о мошенничестве арестовали бывшего замглавы Минстроя Юрия Рейльяна.

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