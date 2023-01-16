16 января
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Жизнь

Утвердили стратегию сохранения уязвимого и мигрирующего алтайского горного барана

Стратегия сохранения алтайского горного барана аргали утверждена министерством природных ресурсов и экологии России, сообщает «Интерфакс».

Аргали.
Аргали.
Пресс-служба национального парка «Сайлюгемский».

Она даст экологам план действий для сохранения популяции архаров.

С 2014 года группировка аргали только на Сайлюгемскм хребте существенно увеличилась до 2000−2500 особей в 2022 году.

Где обитает

Алтайский горный баран — аргали — занесен в Красную книгу РФ как «уязвимый» вид и подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В России эти животные обитают в приграничных с Монголией районах в Республиках Алтай и Тыва — на хребтах Сайлюгем, Чихачева, Монгун-Тайга, Цаган-Шибэту.

Аргали — мигрирующий вид, зимой горные бараны откочевывают в Монголию, где уровень снега ниже, а к лету возвращаются в Россию.

Охота

Охота на аргали запрещена в стране с 1934 году, но браконьерская добыча ради мяса и рогов продолжается.

Ранее Генпрокуратура занялась делом о незаконном «сафари» эколога и московского богача на Алтае.

На границе Сайлюгемского национального парка сотрудники погрануправления ФСБ задержали состоятельного предпринимателя из Москвы и двух местных жителей, выступавших в качестве организаторов коммерческой охоты.

9 января 2009 года авиакатастрофе вертолета Ми-171 в Кош-Агачском районе Республики Алтай VIP-браконьеры разбились на вертолете. Тогда погибли 7 человек из 11 находившихся на борту. Впоследствии выяснилось, что находившиеся на борту участвовали в охоте с вертолета на архаров.

Инициатива депутата

В 2018 году депутат Госдумы, член «Клуба горных охотников» Владислав Резник предложил разрешить убивать редких животных. Он направил замглавы Минприроды письмо, в котором предложил оценить возможность трофейной охоты на редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Депутат предложил разработать и ввести «специальные программы» по сохранению этих видов. Вырученные от охоты средства в таком случае, по мнению депутата, будут направляться на проведение исследований и охранных мероприятий в отношении исчезающих видов.

Законодательство

Действующее российское законодательство запрещает любые действия, которые могут привести к гибели или сокращению численности объектов животного мира, занесенных в Красную книгу. Сейчас их добыча допускается только в исключительных целях — например, для охраны здоровья населения или устранения угрозы жизни человека.

Ппречень и поручение

Перечень особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 УК РФ:

Млекопитающие:

алтайский горный баран (ovis ammon ammon);
амурский тигр (panthera tigris altaica);
белый медведь (ursus maritimus);
леопард (panthera pardus);
зубр (bison bonasus), за исключением гибридов зубра с бизоном,
домашним скотом;
сайгак (saiga tatarica);
снежный барс (uncia uncia).

Владимир Путин, президент России, отдал руководителям ряда силовых ведомств распоряжение о разработке предложений об усилении наказания за нелегальную вырубку леса и отстрел животных, занесенных в Красную книгу России.

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