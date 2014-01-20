«Барнаульцы-захватчики» получили ответ по домам на красных линиях от главного архитектора края

Требования властей к жителям ул. 8 Марта в Барнауле сносить заборы и хозпостройки из-за так называемых красных линий не имеют законных оснований. Такой вывод сделали барнаульцы из ответа главного архитектора Виктора Четошникова на их обращение (копия есть в распоряжении altapress.ru). Теперь они составили заявление в прокуратуру.

Установление красных линий на ул. 8 Марта проводилось до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, и их не утвердили, говорится в ответе Четошникова.

Выяснилось, что в администрации Барнаула отсутствует информация об утверждении плана детальной планировки (ПДП), в котором есть сведения о нанесенных красных линиях. Поэтому «есть основания полагать, что ПДП юго-восточной части Центрального района не был утвержден в установленном порядке».

С этим документом из Градостроительной инспекции Алтайского края жители ул. 8 Марта обратились в прокуратуру, чтобы остановить «неправомерные действия чиновников».

Виктор Каркавин ищет правду. altapress.ru

Юрист Игорь Осипов считает, что отстаивать право на постройки имеет смысл только в суде.

Игорь Осипов,

юрист:

Когда приходит предписание из администрации Барнаула или Росреестра, заплатить штраф все-таки придется. Это единственный выход. Если же власти настаивают на сносе построек, тогда все решается через суд. В этом случае жители должны подать исковое заявление с целью определения границ земельного участка. Муниципалитет может пересмотреть нанесение красных линий, если суд признает, что они были нанесены с нарушениями.

Напомним, в октябре 2019 года altapress.ru рассказал историю барнаульцев, проживающих много лет на ул. 8 марта и Цаплина, которых администрация города внезапно признала «самовольными захватчиками территорий». Десятки людей оштрафовали.

Однако пенсионерке Наталье Бобровских удалось выиграть одно из таких «позорных» дел у администрации Барнаула. Суд признал нанесение красных линий необоснованным, потому что они были не утверждены по правилам.