Увидеть и сохранить: об исчезающей популяции снежного барса открылась выставка в Новой Третьяковке

Ирбисы живут в горах Алтае-Саянского экорегиона (Алтай, Тува, Красноярский край, Бурятия, Иркутская область).
Наибольшее количество снежных барсов обитает в парке «Сайлюгемский» в Республике Алтай.
Выставка продлится до 10 января 2023 года, пишет Газета.Ru.
Ранее в Горном Алтае обнаружили нового снежного барса.
На фотоловушках барса заметили еще зимой, однако добраться до снимков смогли только летом — тропы занесло толстым слоем снега.
«Новые снежные барсы на хребте — хороший знак. Значит, тут обитают самки, самцы, появляются котята, корма пока хватает», — говорилось в релизе.
Впервые автоматические камеры для изучения ирбиса ученые установили в 2018 году в восточной и центральной части хребта. Спустя год исследователи рассказали о нехватке здесь пищи для снежного барса — диких копытных.
В 2021 году фотоловушки подтвердили присутствие на хребте минимум пяти ирбисов, включая двух котят.