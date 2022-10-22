Увидеть и сохранить: об исчезающей популяции снежного барса открылась выставка в Новой Третьяковке

Выставка-путешествие «Снежный барс. Увидеть и сохранить» открылась 22 октября в Западном крыле Новой Третьяковки в Москве, сообщается на сайте Третьяковской галереи.

Ирбисы живут в горах Алтае-Саянского экорегиона (Алтай, Тува, Красноярский край, Бурятия, Иркутская область).

Наибольшее количество снежных барсов обитает в парке «Сайлюгемский» в Республике Алтай.

Выставка продлится до 10 января 2023 года, пишет Газета.Ru.

Ранее в Горном Алтае обнаружили нового снежного барса.

На фотоловушках барса заметили еще зимой, однако добраться до снимков смогли только летом — тропы занесло толстым слоем снега.

«Новые снежные барсы на хребте — хороший знак. Значит, тут обитают самки, самцы, появляются котята, корма пока хватает», — говорилось в релизе.

Впервые автоматические камеры для изучения ирбиса ученые установили в 2018 году в восточной и центральной части хребта. Спустя год исследователи рассказали о нехватке здесь пищи для снежного барса — диких копытных.

В 2021 году фотоловушки подтвердили присутствие на хребте минимум пяти ирбисов, включая двух котят.

Ранее снежных барсов нашли на Северо-Чуйском хребте.