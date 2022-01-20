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Жизнь

«Ужас как стыдно»: жители алтайского города распотрошили мешки с вещами из сгоревшего магазина

В Славгороде сгорел магазин. Уцелевшие вещи решили раздать людям, которые с радостью на это откликнулись

Женщина с сумками. Покупки.
Женщина с сумками. Покупки.
СС0

Видео опубликовали в местном сообществе slavg22 в Instagram. На кадрах видно, что несмотря на мороз за вещами пришло очень много людей. На земле беспорядочно валяется одежда, обувь, сумки.

В комментариях говорят, что раздавать вещи планировали с 9 утра, но толпа собралась уже в 7, многие приехали на машинах.

Хозяева магазина планировали вынести столы и все разложить, но не успели — желающие забрать вещи распотрошили мешки.

«Дикари, ужас как стыдно за людей. Неужели нельзя было подождать пока все организуют», — пишет одна из комментаторов.

А в 2020 году рубцовские женщины устроили давку в магазине из-за скидок на бюстгальтеры.

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