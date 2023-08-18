В Алтайском крае арестовали катафалк из-за долгов

Должник длительное время уклонялся от погашения задолженности и скрывал принадлежащее ему имущество.
Позже пристав установил, что должник неофициально трудоустроен плотником столярного цеха по производству ритуальной продукции. А позже выяснилось, что это предприятие ему принадлежит.
Кроме того, у него был в собственности автомобиль Cadillac, который он использовал при оказании услуг ритуального характера.
Судебным приставам удалось обнаружить автомобиль и арестовать. Это заставило должника к полностью погасить задолженность.
Ранее по ошибке мужчине выплатили 367 зарплат, а он отказался их возвращать.