В Алтайском крае арестовали катафалк из-за долгов

Сотрудники отделения судебных приставов взыскали в пользу пострадавшей стороны материальный ущерб от ДТП, сообщает ГУФССП России по Алтайскому краю .

Должник длительное время уклонялся от погашения задолженности и скрывал принадлежащее ему имущество.

Позже пристав установил, что должник неофициально трудоустроен плотником столярного цеха по производству ритуальной продукции. А позже выяснилось, что это предприятие ему принадлежит.

Кроме того, у него был в собственности автомобиль Cadillac, который он использовал при оказании услуг ритуального характера.

Судебным приставам удалось обнаружить автомобиль и арестовать. Это заставило должника к полностью погасить задолженность.

Ранее по ошибке мужчине выплатили 367 зарплат, а он отказался их возвращать.