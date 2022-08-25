В Алтайском крае начнут чистить популярное у туристов озеро и возьмутся за другое

В 2022 году в Алтайском крае начнутся работы по очистке озера Завьяловское в одноименном селе. Об этом 25 августа на заседании сессии АКЗС сообщила замминистра природных ресурсов региона Лариса Казанцева. Ей задали вопрос по поводу еще одно водного объекта.

Как сообщила Казанцева, очистку озера Завьяловское, известного также как Горькое, будут проводить в течении трех лет. Объем необходимых для этого средств замминистра не назвала, но уточнила, что это «очень затратный проект».

Напомним, озеро Завьяловское располагается в 6,5 км от села Завьялово. Купание в соленом водоеме по полезности сравнивают с израильскими курортами — рапа озера по своему составу и оздоровительным эффектам действительно сходна с рапой Мертвого моря.

Концентрация соли в воде составляет 115 граммов на литр. Такая высокая плотность позволяет лежать на глади воды и не тонуть.

В километре от него находятся два озера — Щелочное и Пресное.

Отдых на Завьяловских озерах.

О чем еще спросили замминистра

Ларисе Казанцевой поступил вопрос по поводу еще одного водоема. Речь идет об озере Малые Ракиты в Рубцовском районе, которое в течении многих лет загрязняется.

Замминистра объяснила, что прежде чем начать очистку, специалисты проводят мониторинг состояния водоема, который занимает три года.

Начался мониторинг Малых Ракит только в 2022 году.

На ситуацию эмоционально отреагировал председатель комитета по аграрной политике и природопользованию АКЗС Сергей Серов.

«Давайте согласимся, что там большая вина самих граждан, которые загрязняют озеро. А министерство теперь должно чистить», — отметил депутат.

Замор рыбы на озере Ракиты. «Инцидент Рубцовск»

Малые Ракиты находится в четырех километрах от полигона ТБО Рубцовска и в восьми километрах от самого города. В 2021 году сообщалось о заморе рыбы на водоеме.

В сети стали обсуждать версию с отравлением воды в озере. В краевом минприроды тогда эту версию не исключили, но все же основной причиной называли «нарушение водного баланса».