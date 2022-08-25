В Алтайском крае начнут чистить популярное у туристов озеро и возьмутся за другое

Как сообщила Казанцева, очистку озера Завьяловское, известного также как Горькое, будут проводить в течении трех лет. Объем необходимых для этого средств замминистра не назвала, но уточнила, что это «очень затратный проект».
Напомним, озеро Завьяловское располагается в 6,5 км от села Завьялово. Купание в соленом водоеме по полезности сравнивают с израильскими курортами — рапа озера по своему составу и оздоровительным эффектам действительно сходна с рапой Мертвого моря.
Концентрация соли в воде составляет 115 граммов на литр. Такая высокая плотность позволяет лежать на глади воды и не тонуть.
В километре от него находятся два озера — Щелочное и Пресное.
О чем еще спросили замминистра
Ларисе Казанцевой поступил вопрос по поводу еще одного водоема. Речь идет об озере Малые Ракиты в Рубцовском районе, которое в течении многих лет загрязняется.
Замминистра объяснила, что прежде чем начать очистку, специалисты проводят мониторинг состояния водоема, который занимает три года.
Начался мониторинг Малых Ракит только в 2022 году.
На ситуацию эмоционально отреагировал председатель комитета по аграрной политике и природопользованию АКЗС Сергей Серов.
«Давайте согласимся, что там большая вина самих граждан, которые загрязняют озеро. А министерство теперь должно чистить», — отметил депутат.
Малые Ракиты находится в четырех километрах от полигона ТБО Рубцовска и в восьми километрах от самого города. В 2021 году сообщалось о заморе рыбы на водоеме.
В сети стали обсуждать версию с отравлением воды в озере. В краевом минприроды тогда эту версию не исключили, но все же основной причиной называли «нарушение водного баланса».