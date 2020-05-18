В Алтайском крае не сообщают число зараженных коронавирусом медработников

Еще 16 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что из 48 инфицированных COVID-19 на тот момент в крае было 13 медработников. Спустя месяц, к 18 мая заразившихся коронавирусом стало в 20 раз больше — 970 человек , но сколько среди них врачей и медсестер, в краевом минздраве сообщить Altapress.ru пока не смогли или не захотели.

Altapress.ru направил соответствующий запрос в ведомство 30 апреля, на момент публикации ответа так и не последовало. Сроки, установленные федеральным законом, даже с учетом праздничных дней, вышли.

Причем на официальный запрос о наличии в крае аппаратов ИВЛ, «запрещенных» Росздравнадзором из-за пожароопасности, ответ представители минздрава дали оперативно на следующий день.

С чем связана такая задержка, учитывая срочный характер вопроса, не известно. В некоторых других регионах даже официальная ежедневная статистка по коронавирусу включает в себя информацию об инфицированных медработниках.

Например, в Томской области. Там с начала пандемии заболело более 40 медиков. В Челябинской области в коронавирусных сводках власти публикуют возраст, источник заражения, а также состояние инфицированного.

Первый и единственный раз о заболевших медиках заявил на пресс-конференции губернатор. Остается только догадываться, почему официальный оперштаб «вычеркнул» из статистических данных такую важную строку про профессионалов, которые ежедневно работают с зараженными коронарирусной инфекцией.

Виктор Томенко ранее рассказывал, что случаи заражения COVID-19 выявляли в четырех медорганизациях, в том числе одной частной клинике.