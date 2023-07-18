В Алтайском крае отменили фестиваль вареников из-за "гибели земляков на СВО"

Праздник вареников "Всэ будэ смачно!", который должен был пройти в субботу 22 июля в селе Романово, отменили из-за протестов местных жителей.

В соцсетях еще неделю назад стали появляться сообщения, что местные сельчане не особо рады празднику. 17 июля там простились с земляком, погибшим в боях под Бахмутом.

Всего в зоне СВО погибли несколько жителей Романовского района. Сельчане жаловались, что пока их родные и соотечественники гибнут, в Романово устраивают фестиваль с элементами украинской культуры.

На Алтае прошел фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" Ирина Пергаева, altapress.ru

Администрация Романовского района прислушалась к населению и решила отменить фестиваль "Всэ будет смачно!" с формулировкой "в связи с трагической гибелью земляков, участвующих в СВО".

Праздник пропал из календаря мероприятий с сайта Алтайтурцентра.

Разговоры об отмене праздника шли еще в 2022 году. Тогда против отмены выступила министр культуры региона Елена Безрукова, отметив, что фестиваль - одна из визитных карточек Романовского района, а украинская культура - составная часть культуры России.

"Всэ будэ смачно!" проводили в Романово ежегодно, кроме пандемии. На фестивале можно было попробовать вареники с самыми разнообразными начинками, посмотреть карнавальные шествия, поучаствовать в спортивных состязаниях и конкурсах.

Так, в 2019 году на празднике съели две тонны вареников.

Ранее мы рассказывали, как пройдет фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Этот фестиваль пройдет по плану и завершится 22 июля в Сростках.