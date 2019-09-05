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Жизнь

В Алтайском крае пошли грибы

В Алтайском крае начался грибной сезон. В Кулундинском районе грибники корзинами собирают грузди, пишут «Вести. Алтай».

Продажа грибов на Новом рынке в Барнауле 9 июля 2018.
Продажа грибов на Новом рынке в Барнауле 9 июля 2018.
Анна Зайкова

По словам бывалых грибников, собирать грузди можно до октября, и в этом сезоне их будет много.

Любителям «тихой охоты» стоит быть осторожней в лесу, чтобы не заблудиться. В начале сентября 58-летняя жительница Троицкого ушла в лес за грибами и потерялась. Ее мать позвонила спасателям и на поиски незамедлительно отправились пожарные, полицейские, росгвардейцы, представители администрации и сельсовета. Женщина провела в лесу целую ночь.

А жители Залесовского района отмечают небывалое нашествие медведей. Один из грибников увидел косолапого, который в это время что-то ел. Спасаться мужчине пришлось на дереве.

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