В Алтайском крае предложили увековечить память погибших в пандемию медиков

Предлагается выпустить памятное издание или сделать мемориальные доски на лечебных учреждениях, где они работали, предложил депутат.
Спикер краевого парламента Александр Романенко и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подержали такую идею.
Попов отметил, что «этот год для нас действительно во многом был годом потерь» и работа медиков, как в ковидных госпиталях, так и в центральных районных больницах, заслуживает признательности и уважения.
В ближайшее время министерство и комитет АКЗС по здравоохранению и науке разработает предложения по поощрению работников здравоохранения и сохранению памяти о погибших медиках.
Ранее городской больнице № 4 Барнаула присвоили имя бывшего главного врача Николая Гуллы.
В 2020 году Алтайский край потерял многих именитых докторов. Среди них Александр Зальцман, главврач Железнодорожной больницы. Он скончался в ночь с 11 на 12 июня.
2 сентября на 60-м году жизни умер известный алтайский хирург Юрий Субботин.
В июне скончался 58-летний заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко.
В феврале стало известно о смерти главного врача городской больницы № 1 Рубцовска 44-летнего Игоря Данилюка.