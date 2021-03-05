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Жизнь

В Алтайском крае предложили увековечить память погибших в пандемию медиков

Депутаты предложили увековечить память алтайских медиков, погибших во время пандемии, сообщила пресс-служба АКЗС. С такой инициативой выступил председатель Совета депутатов Шелаболихинского района Константин Антропов.

Врач. Доктор.
Врач. Доктор.
ССО.

Предлагается выпустить памятное издание или сделать мемориальные доски на лечебных учреждениях, где они работали, предложил депутат.

Спикер краевого парламента Александр Романенко и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подержали такую идею.

Попов отметил, что «этот год для нас действительно во многом был годом потерь» и работа медиков, как в ковидных госпиталях, так и в центральных районных больницах, заслуживает признательности и уважения.

В ближайшее время министерство и комитет АКЗС по здравоохранению и науке разработает предложения по поощрению работников здравоохранения и сохранению памяти о погибших медиках.

Ранее городской больнице № 4 Барнаула присвоили имя бывшего главного врача Николая Гуллы.

В 2020 году Алтайский край потерял многих именитых докторов. Среди них Александр Зальцман, главврач Железнодорожной больницы. Он скончался в ночь с 11 на 12 июня.

2 сентября на 60-м году жизни умер известный алтайский хирург Юрий Субботин.

В июне скончался 58-летний заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко.

В феврале стало известно о смерти главного врача городской больницы № 1 Рубцовска 44-летнего Игоря Данилюка.

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