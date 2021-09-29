В Алтайском крае раскрыли схему поставок молочки неясного происхождения

На полки магазинов и в соцучреждения Алтайского края и еще десятков регионов поставляли сомнительную молочную продукцию. Ее производили две фантомные площадки в Свердловской области, выяснили специалисты Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Благодаря данным информационной системы «Меркурий» выяснилось, что индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга в сентябре из 110 кг пастеризованного молока произвел 67 450 кг сливочного масла, что фактически невозможно. Для производства 1 кг масла необходимо использовать в среднем 20 кг молока.

Получается, что фактический объем готовой молочной продукции в сотни раз превысил количество используемого сырья, сообщили в Россельхознадзоре.

В тот же день этот невозможный объем объединили с партией, хранившейся на складе. Груз общим весом 180 500 кг отправили в адрес другого индивидуального предпринимателя в город Березовский (Свердловская область).

Там товар перефасовали в упаковки меньшего объема (180−500 гр и 10−20 кг).

Сливочное масло. CC0

Затем продукция через торговые предприятия поставлялась в Алтайский край, Республику Алтай, Костромскую, Московскую, Новосибирскую области и еще множество регионов страны.

Управление связалось с коллегами из Свердловской области. Они сообщили, что по указанным адресам индивидуальные предприниматели деятельность не осуществляют, производственных цехов в Екатеринбурге и Березовском у них нет.

Площадки оказались фантомными. Регистрацию предпринимателей аннулировали, теперь они не смогут оформлять документы на новые партии продукции неизвестного происхождения.

«Россельхознадзором проводится работа по изъятию из оборота молочной продукции неизвестного происхождения. Информация о деятельности свердловских индивидуальных предпринимателей отправлена в правоохранительные органы», — заключили в ведомстве.

Ранее подобные несостыковки нашли на алтайском предприятии. На Солтонском маслосырзаводе из 5 тыс. кг молока произвели почти 6 тыс. кг масла и сыра.