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12 декабря
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В Алтайском крае с 14 декабря возобновят оказание плановой медпомощи

В понедельник, 14 декабря, в Алтайском крае возобновят оказание плановой медицинской помощи, сообщает правительство региона.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Решение приняли 11 декабря на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Напомним, двумя днями ранее алтайский минздрав опроверг возобновление плановой медпомощи в ближайшее время, ссылаясь на необходимость поэтапного возврата к прежнему режиму.

«Приказ о возобновлении плановой медицинской помощи с 14 декабря подписал министр здравоохранения края Дмитрий Попов», — рассказали в правительстве.

Региональный Роспотребнадзор характеризует эпидемическую ситуацию как стабильную с тенденцией к снижению.

В ведомстве отметили, что за 49-ю неделю пандемии зарегистрировали 1 562 новых случая заражения — на 21 меньше, чем на прошлой неделе, а суточный показатель заболеваемости в среднем по краю — 9,4 на 100 тыс. населения.

Также эпидемиологическую обстановку характеризует число обращений в службу скорой помощи. Сегодня в сутки в Барнауле фиксируют 900 вызовов, хотя ранее доходило до 2,5 тысяч.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
zdravalt.ru

«В течение декабря планомерно снижаем количество ковидных госпиталей и коечный фонд. Тем самым выводим зарезервированный свободный коечный фонд из оборота ковидных госпиталей. В целом за декабрь почти на 500 коек снизили. Сегодня подписал приказ о снижении еще на 500 коек. Общий коечный фонд на завтра будет 4623», — рассказал Попов.

Кроме того, подчеркнул министр, в регионе приступили к выдаче бесплатных препаратов пациентам с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение дома.

Контракты по поставке лекарств заключили на 87 млн рублей — они рассчитаны на обеспечение 20 680 больных в соответствии «с определенными схемами лечения и тяжести заболевания».

Что касается наличия лекарств в аптеках, то губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил следить за ситуацией, акцентировав внимание на неизбежность скорого сезонного подъема ОРВИ.

«Вакцинация идет, организация работы с заболевшими, выдача лекарств — все у нас в движении. Нет вопросов, которые мы бы недотягивали или проваливали», — резюмировал губернатор.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае начинают закрывать ковидные госпитали — медучреждения постепенно возвращаются к обычной деятельности.

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