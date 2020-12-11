В Алтайском крае с 14 декабря возобновят оказание плановой медпомощи

Решение приняли 11 декабря на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Напомним, двумя днями ранее алтайский минздрав опроверг возобновление плановой медпомощи в ближайшее время, ссылаясь на необходимость поэтапного возврата к прежнему режиму.
«Приказ о возобновлении плановой медицинской помощи с 14 декабря подписал министр здравоохранения края Дмитрий Попов», — рассказали в правительстве.
Региональный Роспотребнадзор характеризует эпидемическую ситуацию как стабильную с тенденцией к снижению.
В ведомстве отметили, что за 49-ю неделю пандемии зарегистрировали 1 562 новых случая заражения — на 21 меньше, чем на прошлой неделе, а суточный показатель заболеваемости в среднем по краю — 9,4 на 100 тыс. населения.
Также эпидемиологическую обстановку характеризует число обращений в службу скорой помощи. Сегодня в сутки в Барнауле фиксируют 900 вызовов, хотя ранее доходило до 2,5 тысяч.
«В течение декабря планомерно снижаем количество ковидных госпиталей и коечный фонд. Тем самым выводим зарезервированный свободный коечный фонд из оборота ковидных госпиталей. В целом за декабрь почти на 500 коек снизили. Сегодня подписал приказ о снижении еще на 500 коек. Общий коечный фонд на завтра будет 4623», — рассказал Попов.
Кроме того, подчеркнул министр, в регионе приступили к выдаче бесплатных препаратов пациентам с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение дома.
Контракты по поставке лекарств заключили на 87 млн рублей — они рассчитаны на обеспечение 20 680 больных в соответствии «с определенными схемами лечения и тяжести заболевания».
Что касается наличия лекарств в аптеках, то губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил следить за ситуацией, акцентировав внимание на неизбежность скорого сезонного подъема ОРВИ.
«Вакцинация идет, организация работы с заболевшими, выдача лекарств — все у нас в движении. Нет вопросов, которые мы бы недотягивали или проваливали», — резюмировал губернатор.
Ранее сообщали, что в Алтайском крае начинают закрывать ковидные госпитали — медучреждения постепенно возвращаются к обычной деятельности.