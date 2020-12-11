В Алтайском крае с 14 декабря возобновят оказание плановой медпомощи

В понедельник, 14 декабря, в Алтайском крае возобновят оказание плановой медицинской помощи, сообщает правительство региона.

Решение приняли 11 декабря на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Напомним, двумя днями ранее алтайский минздрав опроверг возобновление плановой медпомощи в ближайшее время, ссылаясь на необходимость поэтапного возврата к прежнему режиму.

«Приказ о возобновлении плановой медицинской помощи с 14 декабря подписал министр здравоохранения края Дмитрий Попов», — рассказали в правительстве.

Региональный Роспотребнадзор характеризует эпидемическую ситуацию как стабильную с тенденцией к снижению.

В ведомстве отметили, что за 49-ю неделю пандемии зарегистрировали 1 562 новых случая заражения — на 21 меньше, чем на прошлой неделе, а суточный показатель заболеваемости в среднем по краю — 9,4 на 100 тыс. населения.

Также эпидемиологическую обстановку характеризует число обращений в службу скорой помощи. Сегодня в сутки в Барнауле фиксируют 900 вызовов, хотя ранее доходило до 2,5 тысяч.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия. zdravalt.ru

«В течение декабря планомерно снижаем количество ковидных госпиталей и коечный фонд. Тем самым выводим зарезервированный свободный коечный фонд из оборота ковидных госпиталей. В целом за декабрь почти на 500 коек снизили. Сегодня подписал приказ о снижении еще на 500 коек. Общий коечный фонд на завтра будет 4623», — рассказал Попов.

Кроме того, подчеркнул министр, в регионе приступили к выдаче бесплатных препаратов пациентам с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение дома.

Контракты по поставке лекарств заключили на 87 млн рублей — они рассчитаны на обеспечение 20 680 больных в соответствии «с определенными схемами лечения и тяжести заболевания».

Что касается наличия лекарств в аптеках, то губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил следить за ситуацией, акцентировав внимание на неизбежность скорого сезонного подъема ОРВИ.

«Вакцинация идет, организация работы с заболевшими, выдача лекарств — все у нас в движении. Нет вопросов, которые мы бы недотягивали или проваливали», — резюмировал губернатор.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае начинают закрывать ковидные госпитали — медучреждения постепенно возвращаются к обычной деятельности.