В Алтайском крае закрыли еще две «рыхлые и пористые» ледовые переправы

Одна закрытая переправа вела из села Шелаболиха в село Иня, а другая соединяла село Новообинцево с правым берегом Оби.
«На сегодняшний день в регионе функционируют две санкционированных ледовых переправы. Одна через реку Обь (в Каменском районе: Камень-на-Оби — Островная), вторая — через реку Катунь (в Советском районе: Шульгинка — Амурское)», — рассказали в ведомстве.
Переправы закрывают из-за риска — в связи с плюсовыми температурами лед имеет рыхлую пористую структуру и быстро разрушается.
Спасатели призвали жителей края не ездить вне зоны действующих ледовых переправ: «Угроза для жизни и административное правонарушение».
Ранее сообщали, что зимой в Алтайском крае действуют около 10 переправ — часто это единственный способ добраться для отдаленных сел региона.