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Жизнь

В Алтайском крае закрыли еще две «рыхлые и пористые» ледовые переправы

В Алтайском крае остались две действующие ледовые переправы, после того как закрыли две через Обь в Шелаболихинском районе, сообщает региональное МЧС.

Ледовые переправы закрыли в Алтайском крае.
Ледовые переправы закрыли в Алтайском крае.
22.mchs.gov.ru.

Одна закрытая переправа вела из села Шелаболиха в село Иня, а другая соединяла село Новообинцево с правым берегом Оби.

«На сегодняшний день в регионе функционируют две санкционированных ледовых переправы. Одна через реку Обь (в Каменском районе: Камень-на-Оби — Островная), вторая — через реку Катунь (в Советском районе: Шульгинка — Амурское)», — рассказали в ведомстве.

Переправы закрывают из-за риска — в связи с плюсовыми температурами лед имеет рыхлую пористую структуру и быстро разрушается.

Спасатели призвали жителей края не ездить вне зоны действующих ледовых переправ: «Угроза для жизни и административное правонарушение».

Ранее сообщали, что зимой в Алтайском крае действуют около 10 переправ — часто это единственный способ добраться для отдаленных сел региона.

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