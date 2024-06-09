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Жизнь

В Алтайском крае злые медведи преследовали людей на лошадях

В Государственном природном заповеднике «Тигирекский» 1 и 2 июня произошли инциденты, о которых сообщил глава Змеиногорского района Евгений Фролов, ссылаясь на информацию от «Змеиногорского вестника».

Оба случая произошли в 100 ме от кордона «Белорецкий» и на дороге между кордоном «Белорецкий» и Семеновкой, которые находятся на границе Змеиногорского и Третьяковского районов.

Отмечается, что медведи вели себя агрессивно и не реагировали на крики и отпугивающие устройства. Они начали преследовать людей, передвигавшихся верхом на лошадях. Сотрудникам заповедника едва удалось уйти от хищников. Ранее такого поведения за медведями не наблюдалось.

В связи с этим сотрудники заповедника «Тигирекский» предупредили об опасности нападения медведей и призвали соблюдать меры безопасности на этой территории. Также известно, что специалисты природоохранной зоны обратились в Минприроды Алтайского края по вопросу регулирования численности этих животных после инцидентов с нападением медведей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае медведь набросился на сборщика орехов.

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