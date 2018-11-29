В Барнауле автомойка может до весны простоять на Демидовской площади

Автомойку на Демидовской площади в Барнауле могут не демонтировать в этом году. Владельцы объекта попросили дать время, чтобы подготовить необходимые документы, сообщают «Вести Алтай».

Во время судебного заседания представители компании «Формула22» предложили мэрии остановить разбирательство и заключить мировое соглашение. Владельцы обещают сами демонтировать автомойку, но им нужно 4 месяца, чтобы подготовить документы

В городской администрации изучают предложение. Решение будет известно на следующем заседание суда 4 декабря.

Напомним, в начале августа горожане заметили, что на углу проспекта Красноармейского и улицы Ползунова в Барнауле возводят каркас автомойки. Ее появление в историческом месте Барнаула многих возмутило. Собственник автомойки говорил, что монтирует объект на арендованной земле с соблюдением всех юридических требований.

Арбитражный суд Алтайского края 19 октября запретил эксплуатировать эту автомойку.