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Жизнь
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В Барнауле автомойка может до весны простоять на Демидовской площади

Автомойку на Демидовской площади в Барнауле могут не демонтировать в этом году. Владельцы объекта попросили дать время, чтобы подготовить необходимые документы, сообщают «Вести Алтай».

Автомойка на Демидовской площади.
Автомойка на Демидовской площади.
Анна Зайкова.

Во время судебного заседания представители компании «Формула22» предложили мэрии остановить разбирательство и заключить мировое соглашение. Владельцы обещают сами демонтировать автомойку, но им нужно 4 месяца, чтобы подготовить документы

В городской администрации изучают предложение. Решение будет известно на следующем заседание суда 4 декабря.

Напомним, в начале августа горожане заметили, что на углу проспекта Красноармейского и улицы Ползунова в Барнауле возводят каркас автомойки. Ее появление в историческом месте Барнаула многих возмутило. Собственник автомойки говорил, что монтирует объект на арендованной земле с соблюдением всех юридических требований.

Арбитражный суд Алтайского края 19 октября запретил эксплуатировать эту автомойку.

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