4 марта -8°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле бывший возлюбленный забрал деньги у девушки и очень быстро потратил

В Алтайском крае полицейские оперативно задержали подозреваемого в грабеже молодого человека, сообщает региональное МВД.

Измена. Ревность. Ссора.
Измена. Ревность. Ссора.
Открытые источники в Интернете

С жалобой в полицию обратилась 23 летняя жительница Барнаула, у которой бывший возлюбленный похитил деньги.

«Как рассказала потерпевшая, встреча произошла около дома. По ее словам, молодой человек сорвал с плеча сумку и забрал кошелек. Девушка потребовала вернуть ей имущество, однако бывший сожитель начал ставить различные условия, после чего открыл кошелек, забрал 3000 рублей и скрылся в неизвестном направлении», — пояснили в ведомстве.

Парень скрылся на автомобиле, за рулем которого находился друг.

Всем патрульным нарядам передали ориентировку. Вскоре барнаульца задержали — им оказался ранее судимый за вымогательство 23-летний местный житель.

«Похищенные деньги молодой человек успел потратить на собственные нужды», — уточнили в МВД.

Барнаульцу грозит до 4 лет лишения свободы за грабеж.

Ранее в Барнауле другой молодой человек убил мужа своей возлюбленной, причем произошло это в День всех влюбленных.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость