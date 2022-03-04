В Барнауле бывший возлюбленный забрал деньги у девушки и очень быстро потратил

В Алтайском крае полицейские оперативно задержали подозреваемого в грабеже молодого человека, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 23 летняя жительница Барнаула, у которой бывший возлюбленный похитил деньги.

«Как рассказала потерпевшая, встреча произошла около дома. По ее словам, молодой человек сорвал с плеча сумку и забрал кошелек. Девушка потребовала вернуть ей имущество, однако бывший сожитель начал ставить различные условия, после чего открыл кошелек, забрал 3000 рублей и скрылся в неизвестном направлении», — пояснили в ведомстве.

Парень скрылся на автомобиле, за рулем которого находился друг.

Всем патрульным нарядам передали ориентировку. Вскоре барнаульца задержали — им оказался ранее судимый за вымогательство 23-летний местный житель.

«Похищенные деньги молодой человек успел потратить на собственные нужды», — уточнили в МВД.

Барнаульцу грозит до 4 лет лишения свободы за грабеж.

Ранее в Барнауле другой молодой человек убил мужа своей возлюбленной, причем произошло это в День всех влюбленных.