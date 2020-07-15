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Жизнь

В Барнауле делают зеленый уголок, где среди 15 берез можно спрятаться от Солнца

В Барнауле новый зеленый сад дополнит тематический уголок рядом с Музыкальным театром, сообщает мэрия города.

Березы. Россия.
Березы. Россия.
СС0

Напомним, в июне власти показали, как облагородили площадь у театра — уложили разноцветную плитку и установили несколько архитектурных форм, включая арку и четыре кованых фонаря.

Однако работы не были закончены. Новую зону отдыха дополнят 15 берез и две ели.

«Когда основные работы по благоустройству тематического уголка отдыха были закончены, явно не хватало зелени. Приняли решение дополнить уголок деревьями. Сделать небольшой зеленый парк, где можно спрятаться от солнышка в жаркий день и просто отдохнуть», — пояснил глава администрации Октябрьского района.

Для этой цели на площадке со стороны проспекта Комсомольского обустроили новый газон площадью 110 кв. метров.

Специально для отдыхающих установили скамейки. Эстетику дополнят вазоны для цветов и урны.

Ранее в Барнауле на пересечении двух улиц появился четырехметровый цветочный шар.

Предполагается, что более 850 млн рублей потратят на благоустройство городов и сел Алтайского края.

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