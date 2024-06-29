В Барнауле дорожники орошают городские улицы

Дорожная служба продолжает полив городских улиц. Об этом пишет администрация города.

Сегодня, 29 июня, на проспектах Строителей, Красноармейском, Комсомольском, а также на улицах Георгиева, С. Ускова, Шевченко, 8 Марта, Э. Алексеевой, Взлетной, Сухэ-Батора, Гоголя, Г. Исакова, Профсоюзов, Петра Сухова, Павловском и Змеиногорском трактах работает поливомоечная техника.

Для орошения городских дорог задействовано пять единиц специализированной дорожной техники.

В жаркую погоду такие работы помогают снизить температуру асфальтового покрытия, что предотвращает его размягчение и деформацию.

Кроме того, орошение дорог положительно влияет на экологическую обстановку — снижается запыленность воздуха, создаются более комфортные условия для городской среды.

Ранее сообщалось, что барнаульские дорожники очищают городские улицы.

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