17 июня
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Жизнь

В Барнауле изменили маршрут двух автобусов

В Барнауле изменят маршруты автобусов № 76 и № 1, сообщает пресс-служба правительства региона.

Автобус №1
Автобус №1
barnaul.org

С 1 июля автобус № 76 будет идти до спорткомплекса «Темп» с заездом на улицы Сергея Ускова, Взлетную, Северный Власихинский проезд.

Автобус № 1 с 23 марта в тестовом режиме следовал по улице Солнечная Поляна, далее по улицам Взлетной, Сергея Ускова, Балтийской. Теперь эта схема движения окончательно утверждена.

По словам заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева, транспортная доступность новых микрорайонов недостаточно обеспечена.

«Вопрос обеспечения транспортного обслуживания в новых микрорайонах необходимо детально изучить и, не дожидаясь введения новой схемы движения транспорта, обеспечить в новых кварталах дополнительные маршруты. В том числе важно учитывать при строительстве новых дорог организацию движения общественного транспорта по ним», — сказал он.

Ранее в Барнауле убрали островок безопасности для ускорения машин на проспекте Калинина.

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