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Жизнь

В Барнауле может появиться первая велодорожка

На улице Георгия Исакова в Барнауле в будущем может появиться первая в городе велосипедная дорожка. Ее планируют построить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной среды», проект разрабатывают местные архитекторы, а мэрия рассматривает возможность этого строительства, пишет Amic.ru со ссылкой на Антона Шеломенцева, начальника комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Велосипед.
Велосипед.
Михаил Хаустов

Напомним, недавно в Барнауле завершилось интернет-голосование за общественные территории, которые обновят в 2019 году. Больше всего голосов получили два участка аллеи по улице Георгия Исакова и сквер по ул. Панфиловцев, 22. В числе объектов, набравших больше всего голосов, также — Демидовская площадь, Речной вокзал, площадь Маршала Жукова, Мизюлинская роща и другие.

По данным издания, на аллее по улице Георгия Исакова кроме замены асфальтового покрытия, размещения цветников и малых архитектурных форм планируют обустройство велосипедной дорожки.

Altapress.ru писал, что ранее питерские специалисты показали, где в Барнауле нужно проложить велодорожки. Кроме того, в 2015 году году барнаульский архитектор Александр Деринг, поддержав проект «Цивилизованный город», предложил создать велодорожки на центральной аллее пр. Ленина. Идея вызвала неоднозначную реакцию, в первую очередь со стороны велосипедистов. Проект посчитали непродуманным. Но о необходимости таких дорожек все равно продолжают говорить.

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