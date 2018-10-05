В Барнауле рабочие высаживают яблони и рябины на улице Аванесова, пишет официальный сайт города.

В Барнауле на аллее по улице Аванесова высаживают рябины и яблони.

На аллее появятся 25 новых яблонь и 25 рябин. Кроме того, одновременно озеленяют и улицу Малахова. Там высаживают тополя, яблони, ивы, а также кусты сирени.

Напомним, в Барнауле до начала зимы высадят 500 деревьев и больше 3000 кустарников. Работы выполнят сотрудники МУП «Горзеленхоз». Цена контракта, который заключили между комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города и подрядной организацией, превышает 19 млн рублей.

Новые зеленые насаждения появятся на улице Малахова, в сквере Привокзальном, на проспекте Строителей, аллее по улице Аванесова, Змеиногорском тракте, на улице Димитрова и проспекте Космонавтов.