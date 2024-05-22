На Булыгино начинают засыпать Лесной пруд, чтобы создать искусственный земельный участок для застройки.

Компания «МДС-Алтай» получила разрешение на создание искусственного земельного участка. К концу строительного сезона 2024 года участок должен быть подготовлен для дальнейших работ. На территории площадью 40 га планируется удалить растительность и намыть грунт.

Одновременно с этим разрабатывается концепция застройки данной территории. В том числе ведутся переговоры с заинтересованными девелоперами, включая компанию «Жилищная инициатива».

Аналогичная судьба может ожидать и Ковш в районе речного вокзала. Как сообщает «Толк», в 2024 году здесь проведут экологическую экспертизу, что в дальнейшем позволит обратиться в мэрию за разрешением на застройку этого участка.

Ранее стало известно, в чем проблемы и где цели строительной отрасли в Алтайском крае.

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