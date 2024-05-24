Комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации Барнаула объявил тендер на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, информирует «Толк», ссылаясь на информацию из ЕИС «Закупки».

Будущему исполнителю контракта необходимо будет выполнить работы по нанесению разметки в общем объеме на 1250 автомобильных дорог. На некоторых из них длина проезжей части составляет более 15 км.

Начальная стоимость работ составляет 16 млн рублей, но подрядчик может предложить свою цену. Работы должны быть выполнены с момента заключения контракта до 1 октября 2024 года. При этом необходимо ежедневно отчитываться перед заказчиком.

Разметка должна быть выполнена из термопластика и «холодного пластика». Кроме того, подрядчику предстоит провести демаркировку существующей разметки. Всего работы охватят более 1200 улиц.

Самые длинные участки проезжей части находятся на ул. Попова и Павловском тракте — свыше 19 и 13 км соответственно. Также длинный участок на пр. Ленина — более 15 км. А одна из самых коротких улиц — 1-й Керамический проезд, где длина проезжей части не достигает и 100 метров.

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