24 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле на новую дорожную разметку потратят 16 млн рублей

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации Барнаула объявил тендер на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, информирует «Толк», ссылаясь на информацию из ЕИС «Закупки».

Будущему исполнителю контракта необходимо будет выполнить работы по нанесению разметки в общем объеме на 1250 автомобильных дорог. На некоторых из них длина проезжей части составляет более 15 км.

Начальная стоимость работ составляет 16 млн рублей, но подрядчик может предложить свою цену. Работы должны быть выполнены с момента заключения контракта до 1 октября 2024 года. При этом необходимо ежедневно отчитываться перед заказчиком.

Разметка должна быть выполнена из термопластика и «холодного пластика». Кроме того, подрядчику предстоит провести демаркировку существующей разметки. Всего работы охватят более 1200 улиц.

Самые длинные участки проезжей части находятся на ул. Попова и Павловском тракте — свыше 19 и 13 км соответственно. Также длинный участок на пр. Ленина — более 15 км. А одна из самых коротких улиц — 1-й Керамический проезд, где длина проезжей части не достигает и 100 метров.

Ранее сообщалось, что барнаульцы обратили внимание на проблему с деревьями.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Участвуем в эко-сборе
Живой звук гармошки
Погнали играть
Учимся танцевать танго
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость