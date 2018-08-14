В Барнауле нашли еще одно дореволюционное надгробие

В Барнауле днем 14 августа во время проведения работ в Нагорном парке нашли еще одно дореволюционное надгробие, рассказал altapress.ru фотограф Михаил Хаустов.

Из-под земли плиту подняли с помощью трактора. На ней написано, что она принадлежала купцу второй гильдии Александру Митрофановичу Завьялову. Неизвестно, сколько надгробие пролежало под землей.

Купец скончался 25 ноября 1888 года в возрасте 72 лет.

Надгробие , найденное в Барнауле 14 августа. Михаил Хаустов в facebook.com Надгробие , найденное в Барнауле 14 августа. Михаил Хаустов в facebook.com Надгробие , найденное в Барнауле 14 августа. Михаил Хаустов в facebook.com

Ранее altapress.ru писал, что Барнауле обнаружили несколько старых надгробий. Так, 17 августа плиту нашли возле здания на улице Максима Горького, 63А. На ней написано: «Софiя Семновна Кулева скончалась 15 октября 1904 года 33 летъ». В начале августа в барнаульском Нагорном парке заметили старые надгробия.