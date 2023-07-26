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Жизнь

В Барнауле огласят приговор Константину Падуну, который задушил жену и спрятал тело на крыше

Суд огласит приговор Константину Падуну, который задушил жену и спрятал тело на крыше, 26 июля. Об этом сообщает amic.ru.

Суд
Суд
СС0

26 июля на заседании суда Падун выступил с последним словом. Он заявил, что сожалеет о произошедшем, и хочет вернуться домой к детям.

Однако собеседник издания отметил, что за полгода ведения дела мужчина ни разу не поинтересовался о том, как живут его дети.

Также подсудимый пожаловался, что все друзья отвернулись от него и не выходят на связь. С ним общается только одна женщина, которую он не назвал. По словам Падуна, лишь она его поддерживает.

Напоминаем, что Елену Падун убили в ночь с 4 на 5 января после очередной ссоры. "КП - Барнаул" сообщает, что пара была в разводе. Бывшие супруги жили в одной квартире, так как они не могли разрешить квартирный вопрос.

На этой почве бывшие супруги снова поссорились, после чего обвиняемый задушил женщину и спрятал ее тело на крыше дома. По информации "КП - Барнаул", он совершил преступление, пока их двое детей спали.

Утверждается, что после этого обвиняемый пытался представить все так, будто бывшая жена пропала без вести.

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