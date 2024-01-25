В Барнауле отреставрируют дом купца Сухова

Здание на ул. Льва Толстого, 33 продают за долги.

Как сообщает "Катунь 24", в настоящее время здание не эксплуатируется.

По проекту реставрации в здании усилят фундамент, произведут его гидроизоляцию, усилят поврежденные трещинами стены, обустроят новое кровельное покрытие, а также восстановят стропильную систему здания и произведут внутреннюю и внешнюю отделку.

Отреставрированный объект по решению правообладателя сделают гостиницей вместимостью 30 человек. В здании также будет находиться помещение ресторан.

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