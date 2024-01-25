25 января
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Жизнь

В Барнауле отреставрируют дом купца Сухова

Расположенный на ул. Льва Толстого, 33 дом купца Сухова решили отреставрировать.

Здание на ул. Льва Толстого, 33 продают за долги.
Здание на ул. Льва Толстого, 33 продают за долги.
Открытые источники в Интернете.

Как сообщает "Катунь 24", в настоящее время здание не эксплуатируется.

По проекту реставрации в здании усилят фундамент, произведут его гидроизоляцию, усилят поврежденные трещинами стены, обустроят новое кровельное покрытие, а также восстановят стропильную систему здания и произведут внутреннюю и внешнюю отделку.

Отреставрированный объект по решению правообладателя сделают гостиницей вместимостью 30 человек. В здании также будет находиться помещение ресторан.

Ранее altapress.ru публиковал репортаж о самом прогрессивном кинотеатре в Барнауле.

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