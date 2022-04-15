В Барнауле перекрыли проспект Социалистический из-за концерта патриотического

Напомним, трехчасовой концерт начнется в 17:00 16 апреля на площади им. Сахарова. Бесплатно выступят известные музыканты: группа Uma2rman, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и коллектив «Фогель и ко»
В связи с патриотическим мероприятием на 15 и 16 апреля перекроют движение по проспекту Социалистическому — для подготовки к концерту и его проведения.
«Сроки перекрытия — с 9 утра 15 апреля до 24 часов субботы, 16 апреля», — указали ранее в мэрии города.
Закрыли движение транспорта по всей ширине проезжих частей проспекта Социалистического (от Молодежной до Мерзликина) и улицы Мерзликина (от Социалистического до Геблера).
Водителей попросили проявить внимательность при проезде указанных участков и заранее выбирать маршруты объезда.