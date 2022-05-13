13 мая
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Жизнь

В Барнауле планируют спасти первую в городе столетнюю электростанцию

В Барнауле летом инженеры должны полностью обследовать здание первой городской электростанции в Барнауле на ул. Промышленная, 8−10. Проектом по сохранению объекта занимается архитектор и общественный деятель Александр Деринг.

Вид на первую электростанцию со стороны Ковша.
Вид на первую электростанцию со стороны Ковша.
barneapol.ru

После обследования объекта станет ясно, какие противоаварийные и консервационные работы требуются, чтобы сохранить памятник культурного наследия, пишет «Толк».

Общественники хотели бы видеть здесь ухоженную территорию с открытым для посещения памятником. Но пока конкретных планов на развитие территории нет.

Что известно об объекте

Сооружение в 1900 году возвел купец Иван Платонов — оно снабжало энергией соседние магазины, учреждения, жилые дома, давало уличный свет в дореволюционном городе.

Невостребованной станция стала в 1955 году. В 1990-е ее признали памятником архитектуры, поскольку она сделана в редком для города стиле неоклассицизма. Здания дожило до наших дней, но сильно обветшало.

10 лет назад участок со станцией приобрела строительная компания «Сибирия», однако потом выставила на продажу.

Земля на ул. Промышленной до сих пор «висит» в базах объявлений, где 1,9 га предлагают за 200 млн рублей. Нынешний собственник не озвучивает планы по какой-либо реконструкции.

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