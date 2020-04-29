В Барнауле появилась памятная доска в честь легендарного градоначальника

На доме по ул, Анатолия, 91, где жил и работал председатель Барнаульского городского исполнительного комитета, известный градоначальник Анатолий Мельников, появилась памятная доска. Ее открыли при поддержке местного отделения «Единой России». Также планируется назвать в его честь одну из улиц города.

Открытие мемориальной доски планировалось при участии родственников и коллег Анатолия Мельников, но коронавирус внес свои коррективы.

«Как мы и обещали осенью прошлого года, ко Дню рождения Анатолия Ивановича — 29 апреля — на улице Анатолия, 91 появилась памятная доска», — сообщил секретарь Барнаульского отделения «Единой России» Юрий Еремеев.

Мельников ввел одну из главных традиций в Барнауле — празднование Дня города, поэтому партийцы решили подумать, как включить памятное мероприятие в честь легендарного градоначальника в программу 290-летия Барнаула.

Также отмечается, что в Индустриальном районе появится улица имени Мельникова.

Ранее культурологическая комиссия при администрации Барнаула приняла решение увековечить имя экс-губернатора края и народного артиста России Михаила Евдокимова.

Анатолий Мельников , председатель горисполкома Барнаула с 1971 по 1986 годы. Михаил Хаустов.

Чем известен Анатолий Мельников

Анатолий Мельников возглавлял горисполком Барнаула в 1972—1986 годах. За время работы Мельникова в Барнауле построили свыше 4 млн квадратных метров жилья, несколько заводов, фабрик и вокзалов, ТЭЦ-3, краевой театр драмы, АлтГУ, пивзавод, молочный комбинат, трамвайно-троллейбусное депо, кондитерская фабрика, новые школы, больницы, детские сады и многое другое.

Он лично принимал участие в проектировании Мемориала Славы.

Многое сделал Анатолий Мельников для газификации города. После того, как он покинул пост председателя горисполкома в 1986 году, Мельников возглавил «Алтайкрайгаз» и добился того, чтобы в Барнаул пришло «голубое топливо». В 1995 году он зажег по этому поводу факел.

Анатолий Иванович скончался 11 июня 2019 года.