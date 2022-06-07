В Барнауле появились коммивояжеры с пакетами подарков бесплатных, но за 12 тыс. рублей

Двое парней с огромными пакетами ходили по барнаульскому поселку Лесному. Местные жители вызвали полицию.
«Стучались в двери и предлагали всякие товары как подарки. В конце требовали сумму в пределах 12 000. Едва не „развели“ бабушку-соседку», — рассказал очевидец.
Молодых людей доставили для разбирательства в отдел полиции.
На другом видео, опубликованном в сообществе, полицейские уговаривают парней проехать в отдел. Те отказываются, ссылаясь на необходимость хранить белые пакеты в чистоте.
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