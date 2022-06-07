8 июня
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Жизнь

В Барнауле появились коммивояжеры с пакетами подарков бесплатных, но за 12 тыс. рублей

В Барнауле полицейские задержали молодых людей, которые предлагали людям подарки, сообщает «Барнаул 22».

В Барнауле людям предлагали за деньги бесплатные подарки.
В Барнауле людям предлагали за деньги бесплатные подарки.
кадр из видео.

Двое парней с огромными пакетами ходили по барнаульскому поселку Лесному. Местные жители вызвали полицию.

«Стучались в двери и предлагали всякие товары как подарки. В конце требовали сумму в пределах 12 000. Едва не „развели“ бабушку-соседку», — рассказал очевидец.

Молодых людей доставили для разбирательства в отдел полиции.


На другом видео, опубликованном в сообществе, полицейские уговаривают парней проехать в отдел. Те отказываются, ссылаясь на необходимость хранить белые пакеты в чистоте.

Ранее депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров.

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